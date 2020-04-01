Жителя Кировской области осудили за поджог магазина в Великоустюгском районе

01.04.2020 [Общество]

Cуд назначил наказание 23-летнему жителю Кировской области, признанному виновным в поджоге магазина в деревне Пегово Великоустюгского района. Как NewsVo сообщал ранее, сообщение о пожаре поступило в ночь с 26 на 27 сентября 2018 года.

«Суд установил, что в ночь с 26 сентября на 27 сентября 2018 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения подошел к зданию магазина «Продтовары» в деревне Пеганово Великоустюгского района Вологодской области и на почве личных неприязненных отношений с продавцами этого магазина из принесенной с собой пластиковой бутылки вылил на стену магазина горюче-смазочную смесь, которую поджег. Убедившись, что стена здания загорелась, подсудимый с места преступления скрылся», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Здание магазина, принадлежащее ООО «Наш магазин», было повреждено огнём, его нельзя больше использовать. Сумма ущерба составила 564 тысячи рублей. Кроме того, в результате пожара было повреждено и уничтожено имущество ООО «Стрелец»: товары, оборудование и оргтехника на общую сумму 513 942 рубля 85 копеек.

Подсудимый полностью признал вину, дело слушалось в особом порядке. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 года 6 месяцев колонии-поселения. С него также взыскан материальный ущерб в пользу пострадавших фирм. Приговор вступил в законную силу.

Тэги: магазины, поджог, пожар

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