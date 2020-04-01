Билеты на перенесенные из-за коронавируса концерты в Вологде действительны

Жители Вологды столкнулись столкнулись с проблемой — все концерты и спектакли на ближайший месяц были отменены, а сдать билеты оказалось невозможно из-за требования оставаться дома и закрытых касс.

На сайте concertvologda.ru опубликован перечень отмененных и перенесенных из-за угрозы распространения коронавируса концертов и мероприятий. Так, оказались отменены запланированные на 8 апреля спектакли «Золушка» и «Евгений Онегин», а также спектакль «Спасти рядового «Гамлета», который должен был состояться 21 апреля, турнир по смешанным единоборствам ММА «Кубок победителей», запланированный на 11 апреля, все спектакли Вологодского драмтеатра до 17 апреля включительно. Всем купившим билеты на сайте оформлен возврат 100% стоимости билетов. Средства поступят на карту, с которой была совершена покупка, в течении 10 рабочих дней.

При этом целый ряд концертов не отменили, а перенесли. Например, концерт «Машины времени» состоится 7 ноября, Максим Галкин выступит 29 сентября, Михаил Лабковский — 24 июня. Полный список перенесенных мероприятий смотрите на сайте организаторов.