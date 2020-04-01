В Чагоде механик угнал отданный в ремонт ВАЗ и обменял на BMW

В Чагодощенском районе полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

К правоохранителям обратился 49-летний пострадавший. Он пояснил, что попросил своего знакомого отремонтировать его автомобиль «ВАЗ-2114». Механик согласился, вместо оплаты своих услуг попросил разрешения использовать машину, чтобы съездить в Бабаево, где у него были какие-то дела. Мужчина отдал мастеру «ВАЗ», в котором также оставил документы на машину. Спустя время он обнаружил объявление о продаже своего автомобиля на сайте бесплатных объявлений. Ущерб заявитель оценил в 50 тысяч рублей.

Подозреваемый – ранее судимый 22-летний местный житель – сознался в содеянном и рассказал, что в Бабаево обменял «ВАЗ» на «БМВ». Потерпевшему он пообещал вернуть машину позднее. За мошенничество молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что подозреваемый управлял машинами, не имея водительских прав. За это правонарушение ему грозит до 15 тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Обе машины возвращены законным владельцам.