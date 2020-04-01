В Харовске полицейские спасли подростка с отколовшейся льдины

01.04.2020 [Общество]

В Харовске два инспектора ДПС спасли восьмиклассника с отколовшейся льдины. Мальчик находился в нескольких десятков метрах от берега и мог погибнуть. 

Вечером 28 марта в дежурную часть полиции позвонила женщина и сообщила, что на льдине в 30 метрах от берега реки Кубена стоит подросток и просит о помощи. На место происшествия прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России «Харовский» лейтенант полиции Анатолий Рауш и лейтенант полиции Александр Беседин.

 

— Мальчик в любой момент мог упасть в воду, и полицейские решили самостоятельно принять меры по его спасению. Они положили на лед доски, которые нашли на берегу, и стали пробираться к ребенку. Школьник боялся соскользнуть, однако полицейские сумели успокоить его и помогли выбраться на твердый лед. Как только подросток оказался на суше, льдина перевернулась и ушла под воду, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудники ГИБДД отвезли школьника в районную больницу, где его осмотрели врачи, и позже передали родителям.

 

Тэги: спасение, дети, лед

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