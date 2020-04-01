Поисковики ищут родственников похороненных в Ростовской области вологжан-красноармейцев

Поисковики из Ростовской области ищут родственников похороненных в городе Шахты красноармейцев. Письмо с просьбой разместить информацию о трех уроженцах Вологодской области пришло в редакцию NewsVo.

— Я навожу порядок на братских могилах в городе Шахты. Ситуации в каждом случае разные. У кого-то нет имени на плите или оно искажено. Для этого и ищем родственников солдат, чтобы уточнить ФИО и привести на могилу. Нашел уже около 200 семей. В 95% случаев, они ничего не знали об их судьбе, даже если имя было на плите памятника, — пишет командир ростовского поискового отряда «Зов сердца» Дмитрий Воронов.

Так, разыскиваются родственники Ивана Николаевича Кузичева. Он родился в 1920 году в городе Кадников Сокольского района, погиб 18 июня 1942 года при выполнении боевого задания

— Его отец, Кузичев Николай Иванович, проживал в городе Кадников, улица Октябрьская, д. 18. Этого дома сегодня уже нет. Поиск через администрацию, совет ветеранов и военкомат пока результата не дал. В районном краеведческом музее удалось найти информацию о том, что родной брат погибшего воина (Анатолий, которому должно быть более 92 лет), уехал давно из города, в неизвестном направлении (возможно, за границу). В ходе поиска, удалось найти дальних родственников солдата, проживающих за границей, но они мало что знают, — отмечают поисковики.

Еще один похороненный в Шахтах вологжанин — Евгений Иванович Свитин, родился в деревне Олиховская Верховского сельсовета Тарногского района в 1919 году. Бывший военнопленный, он умер 28 февраля 1943 года в госпитале. Поисковики выяснили, что родные Евгения Ивановича более двадцати лет назад переехали из Тарногского района в Никольский.

Ефрейтор Александр Иванович Хохлов родился в 1897 году в селе Нелазское Череповецкого района, умер от ран в октябре 1943 года в госпитале и был похоронен в городе Шахты. Известно, что его жена, А. И. Хохлова, тоже проживала в селе Нелазское.

Кроме того, разыскиваются родственники четырех без вести пропавших вологжан-офицеров:

1. Бойцов Василий Федорович 1922, мл.лейт., ком.взв.автомат. Адрес: отец Бойцов Фёдор Васильевич, Вологодская обл., Кодуневский (Кадуйский) р-н, Ивановский (Никольский) с/с, д.Ивачево.

2. Корхов Василий Павлович 1923, лейт., ком.стр.взв. Адрес: мать Корохова Валентина Ивановна, Вологодская обл., г.Соколов, ул.Урицкого, д.29.

3. Куликов Вячеслав Васильевич 1923, мл.лейт., ком.стр.взв. Адрес: отец Куликов Василий Иванович, Вологодская обл., Тарногский р-н, ул.Труда, д.30.

4. Усанов Иван Иванович 1911, ст.лейт., ком.роты связи. Адрес: брат Усанов Николай Иванович, Вологодская область, Чагодощенский район, Сев.ж/д, ст.Чагода, ул.Первомайская, д.31.

Родственникам перечисленных бойцов необходимо написать на адрес электронной почты zovserdca1941-1945@ mail.ru, либо написать сообщение на страничку отряда в "Одноклассниках".