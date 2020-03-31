Бесплатную психолого-педагогическую помощь в Вологодской области можно получить по телефону или с помощью Skype

В период ограничительных мероприятий на территории Вологодской области специалисты Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и Череповецкого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи проводят консультации по телефонам горячей линии и по видеосвязи Skype, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

В Вологде номер телефона 8-900-553-40-22, Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Время работы горячей линии: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

В Череповце номер телефона 8(8202) 57 60 24, Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Время работы горячей линии: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Специалисты проконсультируют по следующим вопросам:

- охраны психического здоровья детей в условиях распространения коронавирусной инфекции;

- организации дня ребенка в режиме самоизоляции;

- семейных отношений между детьми и взрослыми во время совместного пребывания в едином ограниченном пространстве;

- организации совместной деятельности с детьми;

- консультирования родителей детей, в том числе направленное на развитие умений справляться с изменившимися условиями жизни;

- повышения стрессоустойчивости в домашних условиях;

- объяснения ребенку причин, по которым сейчас нельзя гулять на детской площадке и ходить друг к другу в гости;

- поиска способов справиться с тревогой и не поддаться панике и многих других случаях.

На сайте www.podderjkasemei35.ru можно записаться на консультацию к педагогам-психологам, социальным педагогам, учителям-логопедам, учителям-дефектологам на 99 консультативных площадках области и получить консультацию по Skype.