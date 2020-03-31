В Соколе руководство фирмы осудили за налоговое мошенничество с ущербом 1,2 млн рублей

31.03.2020 [Общество]

В Соколе суд вынес приговор руководителю и бухгалтеру ООО «ВЛ-Экспорт», признанными виновными в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Суд установил, что обвиняемые разработали преступную финансовую схему для незаконного возмещения налога.

«ООО «ВЛ-Экспорт», применяя общую систему налогообложения, являясь покупателем товаров и в дальнейшем после переработки продавцом на экспорт, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников МИ ФНС России № 9 по Вологодской области, незаконно получали формальное право на возмещение налога из бюджета РФ, не уплачивая его предварительно продавцу товаров», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Своими действиями подсудимые причинили ущерб бюджету РФ в размере 1 262 421 рубль.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде условного лишения свободы: руководителю – на 3 года и 6 месяцев, бухгалтеру – на 3 года. В счёт возмещения ущерба с осуждённых солидарно взыскано 1 262 421 рубль в пользу государства. Приговор не вступил в законную силу и сейчас обжалуется.

Тэги: налоги, мошенничество

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