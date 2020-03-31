Вологодский автовокзал отменил несколько десятков пригородных рейсов с 31 марта

Вологодский автовокзал на своей странице в социальной сети объявил об отмене нескольких десятков пригородных, межмуниципальных, межрегиональных рейсов с 31 марта по 5 апреля.

Так, судя по информации, размещенной в группе учреждения, с 31 марта по 5 апреля отменены рейсы «Вологда-Васильевское» 6:20,7:50,11:25,13:30,15:30,17:35; рейсы «Вологда-Грязовец» 6:10,11:40,15:30 выполняются с заездом в Васильевское в прямом и обратном направлении. Отменены более десятка рейсов на Сокол, два рейса на Кадников, четыре - в Надеево, десять рейсов - на Череповец.

Информация об отмене других рейсов появилась в группе «Автовокзал35» вечером 30 марта. На сайте вокзала ее нет. Жители сообщают, что этих объявлений нет и на остановках — утром в Васильевском люди больше часа ждали автобуса, чтобы уехать на работу в Вологду и не дождались.

Автовокзал также сообщил об отмене части рейсов на Княгинино, Кириллов, о полной отмене сообщения с Чагодой, Бабаево, Вотчей, Рыбинском, Устюжной (см. объявления в галерее).

По номеру, указанному в объявлениях для получения справочной информации, корреспонденту NewsVo дозвониться не удалось.