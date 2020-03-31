Госдума одобрила закон о лишении свободы до семи лет за нарушение карантина

31.03.2020 [Общество]

31 марта депутаты Госдумы рассматривают пакет законопроектов, направленных на смягчение последствий пандемии коронавируса для граждан и бизнеса, а также ужесточающих уголовную и административную ответственность за нарушение карантинного режима и распространение заведомо ложной информации.

Так, уже принят закон, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Как сообщает ТАСС, авторами документа выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В соответствие с новыми правилами, нарушение инфицированным эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит уже до 2 млн рублей, а срок лишении свободы - до пяти лет. Если же оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушителю грозит заключение до семи лет.

Согласно действующей редакции ст. 236 УК РФ, такое нарушение, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами до одного года, либо ограничением свободы на тот же срок. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусматривает ответственность в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ от шести месяцев до двух лет, либо принудительных работ до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.

 

 

Тэги: госдума, законы, карантин

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