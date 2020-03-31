Сотрудники «Северстали» старше 60 лет переведены на домашний режим с 31 марта

31.03.2020 [Общество]

Директор по персоналу «Российской стали» Евгений Ескин подписал приказ о домашнем режиме для работников в возрасте 60 лет и старше. Об этом на своей странице в социальной сети накануне сообщил Евгений Виноградов, генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь».

В соответствии с приказом сотрудники Северстали старше 60 лет с 31 марта будут освобождены от выполнения трудовых обязанностей на территории компании. Также этим работникам определяется домашний режим, с ограничением контактов и перемещений.

Работники категории РСС производственных подразделений, в том числе офисные сотрудники, при наличии технической возможности, будут работать в режиме удалённого доступа (из дома) с сохранением заработка по основному месту работы.

— Представителям рабочих профессий, сменным мастерам и другим сотрудникам этого возраста, которые не смогут работать удалённо, мы будем платить по среднему заработку по соответствующему графику работы, — пояснил Евгений Виноградов. — Отмечу, что эти меры мы предприняли с целью снижения риска заражения коронавирусной инфекцией наиболее уязвимой категории граждан в возрасте 60 лет и старше.

 

Тэги: коронавирус, Северсталь
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Роспотребнадзор ищет пассажиров поезда Москва-Воркута, ехавших 23 марта
В Череповце выявлены три новых пациента с подозрением на коронавирус
Прокуратура через суд требует закрыть ТРК «Мармелад» в Вологде
Журналист Юрий Дудь посетил Вологду
В Череповце введут режим ЧС: у девяти жителей города подозревают коронавирус
В Вологодском районе сообщают о нарушениях карантина приехавшей из Турции соцработницей
Количество пациентов с подозрением на коронавирус в Череповце увеличилось до одиннадцати
С подозрением на коронавирусную инфекцию в Череповце — сотрудник «Северстали» и его жена
У двух людей на базе отдыха под Череповцом обнаружен коронавирус
В Вологодской области вводят режим полной самоизоляции
30.03.2020 [Общество]

В храме Константина и Елены в Вологде начнут вести онлайн-трансляции богослужений

862
2
27.03.2020 [Общество]

Как вести себя во время карантина: советы главного эпидемиолога Вологодской области Татьяны Кургановой

4931
3
27.03.2020 [Общество]

В Вологодской области закроют торговые центры, кафе и рестораны

6811
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце грабитель напал на кондуктора трамвая и отобрал сумку с выручкой
С 1 апреля в Вологде отменят льготный проезд в общественном транспорте
Госдума одобрила закон о лишении свободы до семи лет за нарушение карантина
В Тотьме руководителя муниципального предприятия оштрафовали на 20 тысяч рублей за неубранные улицы
Россияне запустили в соцсетях культурный флэшмоб #ИзоИзоляция
В Вытегорском районе обнаружили тело утонувшего в декабре пенсионера
Один из заболевших коронавирусом в Череповце находится в тяжелом состоянии
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

4746
0
31.03.2020 [БлогоVO]

В центре Вологды наш мэр согласовал установку нестационарного объекта «БИСТРО.ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. БИСТРО»

182
0
31.03.2020 [Обзор Прессы]

Вологодская старина: и радостно, и грустно

85
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика