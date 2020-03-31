Сотрудники «Северстали» старше 60 лет переведены на домашний режим с 31 марта

Директор по персоналу «Российской стали» Евгений Ескин подписал приказ о домашнем режиме для работников в возрасте 60 лет и старше. Об этом на своей странице в социальной сети накануне сообщил Евгений Виноградов, генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь».

В соответствии с приказом сотрудники Северстали старше 60 лет с 31 марта будут освобождены от выполнения трудовых обязанностей на территории компании. Также этим работникам определяется домашний режим, с ограничением контактов и перемещений.

Работники категории РСС производственных подразделений, в том числе офисные сотрудники, при наличии технической возможности, будут работать в режиме удалённого доступа (из дома) с сохранением заработка по основному месту работы.