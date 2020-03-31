Сотрудники «Северстали» старше 60 лет переведены на домашний режим с 31 марта

Директор по персоналу «Российской стали» Евгений Ескин подписал приказ о домашнем режиме для работников в возрасте 60 лет и старше. Об этом на своей странице в социальной сети накануне сообщил Евгений Виноградов, генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь».
В соответствии с приказом сотрудники Северстали старше 60 лет с 31 марта будут освобождены от выполнения трудовых обязанностей на территории компании. Также этим работникам определяется домашний режим, с ограничением контактов и перемещений.
Работники категории РСС производственных подразделений, в том числе офисные сотрудники, при наличии технической возможности, будут работать в режиме удалённого доступа (из дома) с сохранением заработка по основному месту работы.
— Представителям рабочих профессий, сменным мастерам и другим сотрудникам этого возраста, которые не смогут работать удалённо, мы будем платить по среднему заработку по соответствующему графику работы, — пояснил Евгений Виноградов. — Отмечу, что эти меры мы предприняли с целью снижения риска заражения коронавирусной инфекцией наиболее уязвимой категории граждан в возрасте 60 лет и старше.