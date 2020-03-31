Начальника отдела Роспотребнадзора в Великом Устюге заподозрили в нарушении карантина

В Великоустюгском районе сотрудника Роспотребнадзора заподозрили в нарушении карантина. В соцсетях пишут, что, вернувшись из-за границы, он продолжал ходить на совещания к главе муниципалитета. Сам Коноплев говорит, что режим самоизоляции соблюдал неукоснительно.

Группа «Народный Вестник» сообщает, что начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах Валерий Коноплев в начале марта летал отдохнуть в Арабские Эмираты. По приезду оформил больничный лист с 9 по 23 марта, так как должен был соблюсти двухнедельный карантин для вернувшихся из заграницы. Но по факту ходил на работу и посещал администрацию Великоустюгского района.Так, например, «Вестник» обратил внимание, что 21 марта Коноплев был замечен на совещании у главы района 21 марта. Информация об этом есть на странице главы Великоустюгского района Александра Кузьмина.

Скриншот записи на страницы главы Великоустюгского района. Валерий Коноплев - в красном кружке.

NewsVo попросил Валерия Коноплева прокомментировать ситуацию. Он не опроверг информацию насчет поездки и больничного листа, ограничившись короткой фразой: