В Вологде заработали дежурные детсады

31.03.2020 [Общество]

Дежурные детсады заработали с 30 марта в Вологде. Они принимают детей, родители которых трудятся на жизнеобеспечивающих предприятиях и организациях.

По предварительному звонку воспитанников принимают все дошкольные учреждения Вологды. В понедельник детские сады пришли только полпроцента от общего количества воспитанников - 111 детей. 

«Таким образом открыто 30 дежурных групп в 29 детских садах, хотя готовы к работе в таком режиме были все дошкольные учреждения.  Я рад, что жители Вологды серьезно отнеслись к нашей просьбе оставлять детей дома, если есть такая возможность», - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Наиболее востребованы оказались детские сады в таких микрорайонах как ГПЗ-23, Щетинина, район ул. Ленинградской, Бывалово, Водники. В некоторых садах в группы пришли до 12 детей, в основном по 4-5 человек, но при этом есть сады, где дежурные группы открылись для 1 ребенка.  Невостребованными оказались дежурные детские сады в таких микрорайонах как Станкозавод, Ананьино, Молочное, Можайский и Заречье.

На 31 марта в городе были поданы заявки на 112 детей.

«Детские сады всегда готовы к открытию дежурной группы. Воспитатель, дежурная администрация, сотрудники пищеблока наготове. Дежурные группы работают с 7.00 до 19.00 по обычному режиму дня - занятия, тихий час, обед по расписанию и так  далее», - пояснила начальник управления образования Ирина Гуляева.
 

 

Тэги: детские сады, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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