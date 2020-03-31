В Вологде заработали дежурные детсады

Дежурные детсады заработали с 30 марта в Вологде. Они принимают детей, родители которых трудятся на жизнеобеспечивающих предприятиях и организациях.

По предварительному звонку воспитанников принимают все дошкольные учреждения Вологды. В понедельник детские сады пришли только полпроцента от общего количества воспитанников - 111 детей.

«Таким образом открыто 30 дежурных групп в 29 детских садах, хотя готовы к работе в таком режиме были все дошкольные учреждения. Я рад, что жители Вологды серьезно отнеслись к нашей просьбе оставлять детей дома, если есть такая возможность», - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Наиболее востребованы оказались детские сады в таких микрорайонах как ГПЗ-23, Щетинина, район ул. Ленинградской, Бывалово, Водники. В некоторых садах в группы пришли до 12 детей, в основном по 4-5 человек, но при этом есть сады, где дежурные группы открылись для 1 ребенка. Невостребованными оказались дежурные детские сады в таких микрорайонах как Станкозавод, Ананьино, Молочное, Можайский и Заречье.

На 31 марта в городе были поданы заявки на 112 детей.