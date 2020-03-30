Департамент образования опубликовал рекомендации школьникам и родителям при переходе на дистанционное обучение

До 12 апреля все российские школы планируется перевести на режим каникул или дистанционные формы обучения. Департамент образования Вологодской области опубликовал, со ссылкой на Минпросвещения, рекомендации для школьников и родителей.

Часть этих рекомендаций носят методический характер и помогают организовать образовательный процесс на дому, но значительная часть этих рекомендаций – это психолого-педагогическая поддержка для родителей. Так, свои рекомендации для подростков, их родителей и педагогов разработал Союз охраны психического здоровья.

Поддержка родителей также осуществляется на портале Растимдетей.рф. На сайте запущен навигатор консультационных центров. Центры оказывают психолого-педагогическую, методическую поддержку по вопросам воспитания и образования детей, а также дистанционной формы обучения. В России уже работают 163 консультационных центра. Увидеть полный список центров можно, перейдя в раздел «родители» -> «услуги в помощь».

Из-за коронавируса перенесены сроки проведения Единого государственного экзамена в 11 классах и Основного государственного экзамена в 9 классах. ЕГЭ начнется с 8 июня, ОГЭ – с 9 июня. Обучающиеся, которые подали заявку на сдачу экзаменов в досрочный период, сдают экзамены в основной период. Полное расписание экзаменов будет опубликовано в ближайшее время. Ни один ученик не лишится права на сдачу экзаменов, временный переход на дистанционный формат обучения не повлияет на процесс подготовки, отмечают в департаменте образования.

Для детей, находящихся на длительном стационарном лечении, будут организованы пункты для сдачи экзамена в основной этап непосредственно в учреждениях здравоохранения. Такая практика успешно работает последние три года.

Сроки проведения приемной кампании в организации среднего профессионального образования и высшие учебные заведения будут также скорректированы.

График проведения всероссийских проверочных работ в 2020 году для учеников 4-7-х классов определяется школами самостоятельно по согласованию с органом государственной власти субъекта РФ в сфере образования.

Итоги всероссийской олимпиады школьников подведут 30 июня 2020 года. В связи с временным переходом школ на дистанционное обучение и переносом массовых мероприятий Минпросвещения России изменило порядок проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Участникам не придётся выезжать из своих населённых пунктов. Проверка олимпиадных работ пройдёт в строгом соответствии с регламентом: они будут отсканированы и направлены в оргкомитет. Регионы получат видеозаписи с анализом заданий. В случае несогласия с оценкой школьник сможет подать заявление на апелляцию, она будет организована в режиме видео-конференц-связи.

Соответствующие изменения закреплены в приказе Минпросвещения России от 17 марта 2020 года № 96

Информация для специалистов и родителей, важная для обучения детей с особыми образовательными потребностями, размещается на сайте Института коррекционной педагогики РАО в специализированном разделе.

На сайте представлены методические и информационные материалы для педагогов, дефектологов, психологов, лучшие практики использования дистанционных технологий в обучении детей с ОВЗ, обучающие вебинары и памятки для родителей. Также родители могут получить консультацию от ведущих специалистов в области коррекционной педагогики и психологии.

Заботясь о детях, рабочая группа Минпросвещения России приняла решение отменить запланированные смены в детских лагерях «Артек» (Крым), «Орлёнок» и «Смена» (Краснодарский край), «Океан» (Владивосток) и рекомендовать руководству лагерей рассмотреть возможность распределить детей по другим сменам.