Вологодские депутаты призывают жителей области оставаться дома

30.03.2020 [Общество]

Старт акции «Лучше дома 35» дал секретарь Вологодского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

Акция направлена на привлечение внимания жителей области к обязательному соблюдению режима самоизоляции и других карантинных мер.

«Вологжане! В период карантина наша с вами главная задача – не допустить массового заражения людей. Поэтому я призываю вас в выходные и всю следующую неделю оставаться дома. По возможности исключить все личные контакты», - написал Андрей Луценко под публикацией с хэштэгом #лучшедома35

К акции уже присоединились члены фракции «Единая Россия» в ЗСО: Михаил Ставровский, Людмила Ячеистова, Елена Бахтенко, Татьяна Никитина, Андрей Макаров. Елена Бахтенко и Татьяна Никитина рассказали, что, находясь дома, займутся выращиванием рассады. Андрей Макаров занимается с детьми.

Также, к жителям своих территорий обратились секретари Вологодского городского и районного отделений партии, Юрий Сапожников и Сергей Жестянников.

«Карантин дает возможность заняться тем, на что раньше не хватало времени. Я в эти выходные - дома, с книгой», - написал в своем блоге Юрий Сапожников.

«Да, ситуация непростая, привычный уклад жизни нарушен, но те меры, которые применяются сегодня, спасут тысячи жизней. Пока всё ещё в наших руках. Но именно от того, насколько мы будем ответственны сейчас, зависит наше будущее», - прокомментировал Сергей Жестянников.

Принять участие в акции могут все желающие, отметили в партии. Для этого необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях фотографию с листком бумаги, на котором будет написано #лучшедома, #лучшедома35, #будьдома а в подписи к фотографии рассказать, какими делами планируют занять себя и свою семью на время карантина.

 

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области 

Тэги: коронавирус
Фото с сайта Законодательного собрания Вологодской области

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