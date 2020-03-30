Вологодские депутаты призывают жителей области оставаться дома

Старт акции «Лучше дома 35» дал секретарь Вологодского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

Акция направлена на привлечение внимания жителей области к обязательному соблюдению режима самоизоляции и других карантинных мер.

«Вологжане! В период карантина наша с вами главная задача – не допустить массового заражения людей. Поэтому я призываю вас в выходные и всю следующую неделю оставаться дома. По возможности исключить все личные контакты», - написал Андрей Луценко под публикацией с хэштэгом #лучшедома35

К акции уже присоединились члены фракции «Единая Россия» в ЗСО: Михаил Ставровский, Людмила Ячеистова, Елена Бахтенко, Татьяна Никитина, Андрей Макаров. Елена Бахтенко и Татьяна Никитина рассказали, что, находясь дома, займутся выращиванием рассады. Андрей Макаров занимается с детьми.

Также, к жителям своих территорий обратились секретари Вологодского городского и районного отделений партии, Юрий Сапожников и Сергей Жестянников.

«Карантин дает возможность заняться тем, на что раньше не хватало времени. Я в эти выходные - дома, с книгой», - написал в своем блоге Юрий Сапожников.

«Да, ситуация непростая, привычный уклад жизни нарушен, но те меры, которые применяются сегодня, спасут тысячи жизней. Пока всё ещё в наших руках. Но именно от того, насколько мы будем ответственны сейчас, зависит наше будущее», - прокомментировал Сергей Жестянников.

Принять участие в акции могут все желающие, отметили в партии. Для этого необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях фотографию с листком бумаги, на котором будет написано #лучшедома, #лучшедома35, #будьдома а в подписи к фотографии рассказать, какими делами планируют занять себя и свою семью на время карантина.