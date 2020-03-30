В Вологде работает волонтерский центр по предупреждению распространения коронавируса

С 26 марта в Вологде работает волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса, об этом сообщается на сайте регионального Законодательного собрания.

Главная задача активистов — помочь людям в период пандемии (доставка продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов, консультативная поддержка, информирование людей из групп риска). На сегодняшний день в центр поступило 93 звонка. Помощь понадобилась 20 жителям региона из Вологды, Череповца, Череповецкого и Кирилловского районов.

«На „горячую линию“ поступают различные вопросы. Вологжане интересуются, как могут получить больничный, куда обращаться тем, кто прибыл из „зараженных“ регионов. Мы стараемся помочь всем — предоставляем необходимые контакты, уточняем информацию в органах власти, — рассказал председатель ЗСО, секретарь регионального отделения партии „Единая Россия“ Андрей Луценко. — В это непростое время нам необходимо мобилизовать все силы, чтобы предотвратить рост заболеваемости, максимально обезопасить вологжан».

Сообщается, что мобильная группа добровольцев из числа представителей первичных организаций, активистов парти, волонтеров Победы создана в каждом районе области. Обратиться за помощью вологжане могут по телефонам: 8(8172)75-31-12 ("Единая Россия" Вологда), 8(8202)57-06-45 ("Единая Россия" Череповец). Звонить могут жители всех районов – информация будет оперативно передана местным волонтерам.