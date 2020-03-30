В Вологде работает волонтерский центр по предупреждению распространения коронавируса

30.03.2020 [Общество]

С 26 марта в Вологде работает волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса, об этом сообщается на сайте регионального Законодательного собрания. 

Главная задача активистов — помочь людям в период пандемии (доставка продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов, консультативная поддержка, информирование людей из групп риска). На сегодняшний день в центр поступило 93 звонка. Помощь понадобилась 20 жителям региона из Вологды, Череповца, Череповецкого и Кирилловского районов.

«На „горячую линию“ поступают различные вопросы. Вологжане интересуются, как могут получить больничный, куда обращаться тем, кто прибыл из „зараженных“ регионов. Мы стараемся помочь всем — предоставляем необходимые контакты, уточняем информацию в органах власти, — рассказал председатель ЗСО, секретарь регионального отделения партии „Единая Россия“ Андрей Луценко. — В это непростое время нам необходимо мобилизовать все силы, чтобы предотвратить рост заболеваемости, максимально обезопасить вологжан».

Сообщается, что мобильная группа добровольцев из числа представителей первичных организаций, активистов парти, волонтеров Победы создана в каждом районе области. Обратиться за помощью вологжане могут по телефонам: 8(8172)75-31-12 ("Единая Россия" Вологда), 8(8202)57-06-45 ("Единая Россия" Череповец). Звонить могут жители всех районов – информация будет оперативно передана местным волонтерам.

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области 

 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Роспотребнадзор ищет пассажиров поезда Москва-Воркута, ехавших 23 марта
Прокуратура через суд требует закрыть ТРК «Мармелад» в Вологде
Журналист Юрий Дудь посетил Вологду
В Вологодском районе сообщают о нарушениях карантина приехавшей из Турции соцработницей
В Череповце введут режим ЧС: у девяти жителей города подозревают коронавирус
С подозрением на коронавирусную инфекцию в Череповце — сотрудник «Северстали» и его жена
Количество пациентов с подозрением на коронавирус в Череповце увеличилось до одиннадцати
У двух людей на базе отдыха под Череповцом обнаружен коронавирус
В Вологодской области закроют торговые центры, кафе и рестораны
В Череповце выявлены три новых пациента с подозрением на коронавирус
17.03.2020 [Общество]

«Вернулись из-за границы? Не нужно прятаться!»: на вопросы о коронавирусе отвечает департамент здравоохранения Вологодской области

5387
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Все заболевшие коронавирусом в Череповце контактировали с приехавшим из Москвы сотрудником «Северстали»
В Вологде работает волонтерский центр по предупреждению распространения коронавируса
Жителей Вологды просят без крайней необходимости не пользоваться общественным транспортом
В Кадуе мужчина провалился под лед и погиб
Череповецкие волейболистки стали чемпионками России
Полиция разыскала похищенную у вологодской фирмы партию дверей стоимостью 1 млн рублей
24-летнюю жительницу Вологды задержали с оптовой партией наркотиков
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

4577
0
30.03.2020 [БлогоVO]

Что не так с режимом ЧП, что его так не хотят вводить?

97
0
29.03.2020 [Обзор Прессы]

Почему регионы рапортуют о «предварительно положительных» результатах на коронавирус

649
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика