Череповецкие волейболистки стали чемпионками России

30.03.2020 [Спорт]

Всероссийская федерация волейбола накануне выступила со специальным заявлением о досрочном прекращении всех соревнований под эгидой этой организации в связи с угрозой распространения коронавируса. 

Распределение мест в Высшей лиги "А" и "Б" определялось по итогам предварительного этапа. Таким образом, череповецкая «Северянка» заняла 4 место в Высшей лиге "А", одержав 17 побед в 22 матчах на предварительном этапе, и впервые с 2013 года закончила сезон без наград. В тот год у «Северянки» было 11 место Суперлиги.

«Северянка 2» стала Чемпионом Высшей лиги "Б", заняв 1 место на предварительном этапе, одержав 36 побед в 40 матчах. Ещё одна команда, «Северянка 3», девушки 2003-05 ггр, так же выступающая в Высшей лиге "Б", заняли предпоследнее,10 место.

Тэги: волейбол

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