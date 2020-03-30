В Череповце мошенники похитили со счета таксиста 5 тысяч рублей

В Череповце мошенники обманули 58-летнего таксиста, похитив с его карты 5,5 тысяч рублей.

— Заявителю, работающему в такси, поступил заказ. Спустя несколько минут на его телефон позвонил неизвестный и сообщил, что не сможет оплатить поездку наличными денежными средствами. Для перевода денег мужчина сообщил данные своей банковской карты, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

После того, как потерпевший сообщил данные, с его счета были списаны 5500 рублей.

Сотрудники УМВД России по Вологодской области напоминают, что при совершении операций с переводом денежных средств, при оплате различных услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными.