В Череповце мошенники похитили со счета таксиста 5 тысяч рублей

30.03.2020 [Общество]

В Череповце мошенники обманули 58-летнего таксиста, похитив с его карты 5,5 тысяч рублей. 

— Заявителю, работающему в такси, поступил заказ. Спустя несколько минут на его телефон позвонил неизвестный и сообщил, что не сможет оплатить поездку наличными денежными средствами. Для перевода денег мужчина сообщил данные своей банковской карты, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

После того, как потерпевший сообщил данные, с его счета были списаны 5500 рублей.

Сотрудники УМВД России по Вологодской области напоминают, что при совершении операций с переводом денежных средств, при оплате различных услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными.

Тэги: такси, дистанционное мошенничество

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