В Вологде к 10 апреля обещают убрать улицы от грязи

Усилить влажную уборку дорог и тротуаров и убрать прилотковую зону на всей улично-дорожной сети областной столицы до 10 апреля поручил компании «Магистраль» мэр Вологды Сергей Воропанов.

- На сегодня в процессе уборки улиц Вологды задействовано 110 рабочих и 62 единицы техники в составе восьми бригад, - сообщает пресс-служба администрации города Вологды. - Уборка осуществляется комплексно: сначала с помощью ручной уборки приводят в порядок газоны и прилотковую территорию проезжей части, следом идет поливомоечная машина, затем дорогу подметает техника.

Работы по уборке прилотковой зоны – участков вдоль бордюрных камней, где после зимы скапливается грязь - начались ещё более двух недель назад. Центр города приведен в порядок на 90%, на очереди микрорайоны. Сегодня бригады убирают прилотковую часть на ул. Московской, Возрождения – от Окружного шоссе в сторону нового детского сада, Козленской, Луначарского, Чехова – от ул. Мира до Ленинградской, пл. Бабушкина. В выходные дни приведут в порядок Пошехонское шоссе, ул. Чехова – от ул. Мира до Зосимовской, Советский проспект – от ул. Предтеченской до Левичева, Чернышевского – от «Бригантины» до Железнодорожной, Октябрьскую, Зосимовскую, Элеваторную, Разина и другие.

- Работы по мытью улиц тоже начались около двух недель назад, – говорит главный инженер компании «Магистраль» Алексей Широпаев. - Со вчерашнего дня используем воду, а не соляные растворы. Сейчас ежедневно на линии четыре единицы техники. С 28 марта их количество увеличим еще на две. Моечные машины вышли и на тротуары. Сейчас работает две единицы техники, со следующей недели будет три».

Сегодня техника моет улицы Конева, Беляева, Можайского и Герцена. Завтра поливомоечные работы запланированы на ул. Чехова, Предтеченской, Галкинской – от ул. Мира до Чехова, на пл. Бабушкина.

- Перед коммунальщиками поставлена задача - ускорить процесс уборки и до 10 апреля провести очистку прилотковой части на всей улично-дорожной сети города, – подчеркнул мэр Вологды Сергей Воропанов. - Кроме того, нужно мыть не только магистральные улицы, но и спальные микрорайоны, обеспечить влажную уборку тротуаров, потому что там много пыли. Основное замечание – во время уборки машины не заходят в дорожные карманы, даже когда там нет автомобилей. Необходимо отработать этот момент и проводить уборку тщательнее. Хочу обратиться к жителям с просьбой не парковать свои автомобили в «карманах» хотя бы на ночь, а также обращать внимание на установленные знаки.

После завершения уборки прилотковой части специалисты начнут наносить дорожную разметку краской и пластиком. Эти работы планируется начать раньше, чем обычно, как только установится соответствующая погода. Это позволит в течение лета в случае необходимости еще раз обновить разметку по гарантии.