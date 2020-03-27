В Вологде начался капремонт школы №11

27.03.2020 [Общество]

В школе №11 в Вологде начался капитальный ремонт. Изначально планировалось, что работы начнутся в апреле, но когда дети отправились на каникулы, рабочие вышли на объект.

В этом учебном заведении, построенном в 1953 году, запланировано масштабное обновление от крыши до подвала, от канализационных систем до фасада. На объекте трудятся в ежедневном режиме более 50 человек.

«Мы начинаем все виды работ. Снаружи – это фасад, отбивка старой штукатурки и нанесение новой с будущей покраской. Потом будем доделывать школьные мастерские и менять канализацию», - пояснил подрядчик Сергей Шушков.

На проведение работ выделено около 88 млн рублей, планируется привести в порядок канализационные сети, системы водо- и теплоснабжения, кровлю, двери, окна, подвал, фасад, будут проведены электромонтажные работы.

Капитальный ремонт позволит изменить и функционал некоторых пространств. Так, библиотеку с четвертого этажа решено перенести в отдельное помещение, где сейчас располагаются мастерские. Освободившиеся кабинеты будут переделаны под учебные классы.

«В обновленную школу дети должны пойти 1 сентября. Чтобы эту задачу выполнить, перед подрядчиком поставлена задача – увеличить число рабочих до 100 человек, как только все ограничительные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса будут сняты», - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

 

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