В Вологде задержали двух наркоторговцев из Ярославской области

27.03.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали двоих жителей Ярославской области, подозреваемых в распространении наркотиков.

Сообщение о подозрительных мужчинах, которые на улице Судоремонтной что-то ищут в траве, поступило правоохранителям от случайного прохожего. Прибывшие на место происшествия патрульные заметили подозрительных мужчин, которые что – то искали в траве у одного из домов. Ими оказались жители Ярославской области в возрасте 30 и 29 лет.

«Также патрульные обратили внимание, что у мужчин имеются внешние признаки наркотического опьянения. Данные граждане были задержаны и переданы сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Вологде. Оперативники установили, что молодые люди приехали в Вологду на несколько дней для распространения наркотических средств», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В искомой мужчинами «закладке» оказался свёрток с веществом, который был изъят и направлен на экспертизу. Она подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой более 20 граммов. Задержанные пояснили, что приобрели наркотик для распространения в Вологде.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Тэги: наркотики

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