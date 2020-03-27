Вместо купленной в соцсети ТВ-приставки сокольчанке прислали землю, семена и антенну

27.03.2020 [Происшествия]

В Вологодской области за сутки полицейские зарегистрировали шесть заявлений от жителей региона о различных видах дистанционных мошенничеств. Общий ущерб составил около 522 тысяч рублей. 

61-летняя жительница Сокола увидела в социальной сети о продаже ТВ-приставки. Женщина заполнила анкету и указала в ней свой номер телефона. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина, который рассказал об условиях доставки покупки. Женщина сделала заказ и, спустя некоторое время, получила посылку. Внутри пострадавшая обнаружила два пакета земли, семена и обычную антенну.

«27-летняя девушка в сети Интернет нашла объявление о продаже страхового полиса. Вологжанка связалась с продавцом, и он рассказал, что для оформления документов необходимо сделать предоплату. Жительница областного центра перевела на указанный счет 10 тысяч рублей. После этого мужчина прервал общение. Девушка поняла, что ее обманули», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ещё одной пострадавшей стала 72-летняя пенсионерка. Женщине позвонили неизвестные и сообщили о неизвестных операциях с её банковским счётом. Для того, чтобы сохранить свои деньги, пострадавшей было необходимо перевести их на якобы резервный счёт. Выполнив указания мошенников, пенсионерка лишилась 444 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Тэги: дистанционное мошенничество

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