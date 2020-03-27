Вологодская станция переливания крови ищет доноров с отрицательными резус-факторами

На Вологодской станции переливания крови повышенная потребность крови всех групп с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Медучреждение работает в штатном режиме, усилив меры безопасности для доноров. На входе всем пришедшим измеряют температуру инфракрасным термометром, предлагают обработать руки.

«В самые трудные моменты - будь то военные действия, эпидемии, тяжелые болезни, чрезвычайные и аварийные ситуации - доноры всегда приходили на помощь, понимая, что именно сейчас их помощь необходима и востребована. Сегодняшняя ситуация с мерами по ограничению распространения коронавируса не отменила болезни, хирургические операции, несчастные случаи, когда людям срочно требуется кровь и ее компоненты, - отмечают на станции и просят вологжан не поддаваться панике, не бояться. - Если вы хорошо чувствуете себя, у вас нет признаков усталости, недомогания, можете смело сдавать кровь. Сдача крови поможет многим пациентам, находящимся в тяжелом состоянии, сохранить жизнь и вернуть здоровье».

Станция переливания крови расположена по адресу: Вологда, ул. Ветошкина, д.55. Прием доноров крови: с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00, плазмы - c 8:00 до 11:30. Телефон регистратуры 8(8172) 75-05-42.