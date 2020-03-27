Заказавшего водительские права в интернете череповчанина приговорили к ограничению свободы на полгода

В Череповце суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, признанному виновным в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.217 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

«Как установил суд, в июле 2016 года подсудимый, находясь в квартире на ул. Ветеранов в г. Череповце Вологодской области, на неустановленном сайте в Интернете нашел объявление о помощи в получении водительского удостоверения, позвонил со своего мобильного телефона по указанному номеру и заказал водительское удостоверение, при этом предоставив персональные данные своего знакомого. Впоследствии подсудимый в районе станции метро «Планерная» в г. Москве приобрел у неустановленного лица за 15 000 рублей заведомо поддельный документ (водительское удостоверение)», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

12 января 2020 года обвиняемый, управляя автомобилем «Chrysler Sebring», был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Архангельской в Череповце, и при проверке документов предъявил полицейским указанное поддельное удостоверение.

«Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы бланк водительского удостоверения был выполнен способом струйной печати на цветном копировально-множительном устройстве», — пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый полностью признал вину. Дело слушалось в особом порядке. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей. В течение этого времени осуждённый не сможет покидать Череповец и Череповецкий район, а также менять место жительства без согласия специализированного ведомства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.