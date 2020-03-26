В Вашкинском районе военнослужащий подделал документы, чтобы присвоить авто умершего знакомого

В Вологде суд огласил приговор военнослужащему-контрактнику, признанному виновным в мошенничестве. Находясь в Вашкинском районе, он подделал документы и присвоил себе машину знакомого, который умер. Инцидент произошел 9 декабря 2019 года в деревне Пиксимово.

«Имея умысел путем обмана на приобретение права на автомобиль «LADA (ЛАДА) 212140 LADA 4х4», принадлежавший скончавшемуся 3 декабря 2019 года П., подсудимый собственноручно изготовил договор купли-продажи указанного автомобиля. В договоре от 2 декабря он отразил недостоверные сведения о получении П. от него денежных средств за автомобиль, подделав в нем и в паспорте на этот автомобиль подпись от имени собственника. Тем самым он приобрел право на имущество призванных к наследованию в равных долях наследников первой очереди (дочерей П.), чем причинил им ущерб на общую сумму 283 200 рублей», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На суде обвиняемый пояснил, что не имел умысла на получение прав на автомобиль, а хотел временно его использовать для передвижения по Вашкинскому району. Суд пришёл к выводу, что это заявление не соответствует действительности и вызвано желанием подсудимого избежать ответственности.

Супруга подсудимого показала, что её мать проживала с собственником автомобиля. Когда тот скончался, она с мужем приехала к матери, чтобы помочь с похоронами.

«Утром 9 декабря она была очевидцем того, как супруг собственноручно написал договор купли-продажи принадлежащего сожителю ее матери автомобиля. При этом каких-либо денег супруг П. или другим лицам не передавал. Затем она узнала от мужа, что он составил договор с целью получения права собственности на автомобиль», - пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.