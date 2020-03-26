Отделения пенсионного фонда в Вологодской области перешли на работу по записи

Клиентские службы отделений пенсионного фонда в Вологодской области перешли на работу по предварительной записи из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение – оформление пособия на погребение. За ним допускается обращение без записи.

- Записаться на прием можно на сайте ПФР (личный кабинет гражданина – запись на прием) или по телефонам горячих линий, которые работают во всех районах области. Номера указаны на сайте в разделе «Контакты региона», - сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

В фонде также отмечают, что многие услуги можно получить через личный кабинет на сайте Фонда или портале госуслуг. Например, заказать справки, посмотреть информацию о размере пенсии, пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже, отчислениях работодателей, материнском капитале и др.

Кроме того, электронный сервис позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР дистанционно (подать заявление об изменении способа доставки пенсии и др. ). Для входа в кабинет потребуются пароль и логин от портала госуслуг.

Вопросы от граждан принимаются в круглосуточном режиме через официальный сайт ПФР (личный кабинет - прием обращений) и группу в социальной сети «Вконтакте» («Пенсионный фонд РФ по Вологодской области»).