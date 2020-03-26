Депутат Антон Холодов добился оплаты проезда на реабилитацию для инвалида

26.03.2020 [Общество]

В общественную приемную депутата Законодательного Собрания Вологодской области Антона Холодова обратилась Ирина Владимировна. Ее сын – инвалид 1 группы. У молодого человека тяжелое заболевание, и ему была необходима реабилитация в одной из клиник Москвы. Но стоимость билетов очень высокая, и у семьи просто не хватало средств на поездку.

«Это лечение очень важно для молодого человека, и поэтому мы сразу обратились в Департамент социальной защиты, стали добиваться оплаты проезда для семьи, - комментирует Антон Холодов. - И чуть позже мне написала Ирина Владимировна: обращение рассмотрели и выделили деньги на поездку».

Молодой человек должен отправиться на лечение уже в апреле.

Добавим, что в настоящее время обращения в общественную приёмную Антона Холодова можно направить по адресу электронной почты: kholodov35@yandex.ru .

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