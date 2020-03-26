Житель Чагодощенского района взыскал с ЦРБ деньги за отказ в платном протезировании зубов

В Чагодощенском районе суд частично удовлетворил иск местного жителя к БУЗ «Чагодощенская ЦРБ» о защите прав потребителей.

В материалах дела говорится, что 13 января 2020 года Алексей Р. заключил с больницей договор об оказании платной услуги протезирования зубов и внёс предоплату в размере 13 529 рублей.

«В зуботехническом кабинете больницы Алексею Р. произвели стоматологические манипуляции, а 26 января 2020 года, сообщили, что больница, по независящим от нее причинам не может оказать услугу, о чем уведомила потребителя и предложила забрать сумму предоплаты. В дни, когда Алексей Р. обращался в кассу больницы с намерением получить деньги, нужной суммы не было, в результате в течение длительного времени он не мог ее получить и обратился к мировому судье Вологодской области по судебному участку № 60 в Чагодощенском районе», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Истец просил взыскать с ЦРБ сумму предоплаты, неустойку компенсацию морального вреда, расходы по оплате услуг адвоката и штраф за отказ урегулировать спор в добровольном порядке. После обращения в суд сумма предоплаты была возвращена истцу, вследствие чего он отказался от этой части требований. Представитель ЦРБ не признал исковые требования и просил отказать в их удовлетворении, сославшись на то, что предоплата была возвращена мужчине до суда, и истец сам отказался урегулировать спор в добровольном порядке.

Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с БУЗ «Чагодощенская ЦРБ» 6 500 рублей.

«При этом мировой судья отказал во взыскании неустойки, поскольку на основании п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» она исчисляется за нарушение установленных сроков начала и окончания работы. К исполнению договора учреждение не приступило, предусмотренный договором срок окончился 26 января, а требование о возврате денежных средств Алексей Р. заявил 27 января, таким образом, срок нарушения, за который начисляется неустойка, не начал течь», - пресс-служба судов Вологодской области.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.