Виртуальный мастер-класс «Как петь и говорить без страха» пройдёт 26 марта в Вологде

26.03.2020 [Культура]

Мастер-класс в режиме онлайн под названием «Тем, кто не боится открыть рот. Как петь и говорить без страха» пройдёт 26 марта в городской библиотеке №6 города Вологды. Проведёт его вокалист и ведущий мероприятий Егор Ефремов.

Изначально планировалось провести эту встречу в очном режиме, но в связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса организаторы решили сделать её виртуальной.

Начало мастер-класса 26 марта в 18.30. Трансляция пройдёт в группе библиотеки №6 в социальной сети и будет доступна для всех желающих.

Тэги: мастер-класс

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