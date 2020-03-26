Виртуальный мастер-класс «Как петь и говорить без страха» пройдёт 26 марта в Вологде

Мастер-класс в режиме онлайн под названием «Тем, кто не боится открыть рот. Как петь и говорить без страха» пройдёт 26 марта в городской библиотеке №6 города Вологды. Проведёт его вокалист и ведущий мероприятий Егор Ефремов.

Изначально планировалось провести эту встречу в очном режиме, но в связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса организаторы решили сделать её виртуальной.

Начало мастер-класса 26 марта в 18.30. Трансляция пройдёт в группе библиотеки №6 в социальной сети и будет доступна для всех желающих.