Прокуратура через суд требует закрыть ТРК «Мармелад» в Вологде

Прокуратура направила в Вологодский городской суд иск с требованием закрыть торгово-развлекательный комплекс "Мармелад", пока владельцы не устранят имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности.

Предписания по устранению нарушений были выданы бизнесмену по результатам проверки 29 марта 2019 года.

— В частности, в ТРЦ не предусмотрено деление каждого этажа на секции площадью не более 9000 кв.м одним из способов, предложенных в специальных технических условиях (отсутствуют проектные решения). На объекте ТРЦ «Мармелад» не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. На территории ТРЦ «Мармелад» не определены и не оборудованы площадки для пожарной техники для проведения аварийно-спасательных работ, площадки для пожарной техники не обозначены специальной пожарной разметкой согласно специальным техническим условиям (СТУ), места установки пожарной техники не оборудованы информационными знаками, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Повторная проверка в январе 2020 года показала, что предписание пожарных в торговом центре так и не выполнили. В связи с этим прокурор просит приостановить деятельность ТРК «Мармелад» до полного устранения выявленных нарушений. Кроме того, в иске ведомство требует обязать индивидуального предпринимателя Алексея Сивкова устранить нарушения и запретить свободный доступ в комплекс до устранения нарушений. Рассмотрение дела назначили на 28 апреля.

Ранее NewsVo сообщал, что за неисполнение в установленный срок законного предписания (ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ) суд назначил ИП минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, штраф в 3 000 рублей.