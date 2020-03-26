Прокуратура через суд требует закрыть ТРК «Мармелад» в Вологде

26.03.2020 [Общество]

Прокуратура направила в Вологодский городской суд иск с требованием закрыть торгово-развлекательный комплекс "Мармелад", пока владельцы не устранят имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности.

Предписания по устранению нарушений были выданы бизнесмену по результатам проверки 29 марта 2019 года.

— В частности, в ТРЦ не предусмотрено деление каждого этажа на секции площадью не более 9000 кв.м одним из способов, предложенных в специальных технических условиях (отсутствуют проектные решения). На объекте ТРЦ «Мармелад» не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. На территории ТРЦ «Мармелад» не определены и не оборудованы площадки для пожарной техники для проведения аварийно-спасательных работ, площадки для пожарной техники не обозначены специальной пожарной разметкой согласно специальным техническим условиям (СТУ), места установки пожарной техники не оборудованы информационными знаками, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Повторная проверка в январе 2020 года показала, что предписание пожарных в торговом центре так и не выполнили. В связи с этим прокурор  просит приостановить деятельность ТРК «Мармелад» до полного устранения выявленных нарушений. Кроме того, в иске ведомство требует обязать индивидуального предпринимателя Алексея Сивкова устранить нарушения и запретить свободный доступ в комплекс до устранения нарушений. Рассмотрение дела назначили на 28 апреля.

Ранее NewsVo сообщал, что за неисполнение в установленный срок законного предписания (ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ) суд назначил ИП минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, штраф в 3 000 рублей.

Тэги: нарушения, пожарная безопасность

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине
В Вологодском районе сообщают о нарушениях карантина приехавшей из Турции соцработницей
Неделю с 30 марта по 5 апреля в России объявили нерабочей из-за коронавируса
Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке
На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки
В Вологде вычислили подозреваемого в поджоге здания «Единой России»
658 вернувшихся из-за границы вологжан обследовали на коронавирус
Губернатор Олег Кувшинников в эфире Первого канала рассказал, как в детстве пас коров
Администрация Вологды купила смартфон Samsung Galaxy за 53 тысячи рублей
Епископ Череповецкий Флавиан подал в отставку
25.03.2020 [Общество]

В Вологодском районе сообщают о нарушениях карантина приехавшей из Турции соцработницей

5731
4
25.03.2020 [БлогоVO]

Обращение Путина к россиянам на фоне коронавируса

837
1
20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3734
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Онлайн-трансляция спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» пройдет 27 марта
В Вологде отменили земельный налог для дачников, участки которых затопило осенью
Отделения пенсионного фонда в Вологодской области перешли на работу по записи
Депутат Антон Холодов добился оплаты проезда на реабилитацию для инвалида
Житель Чагодощенского района взыскал с ЦРБ деньги за отказ в платном протезировании зубов
Из бюджета потратят 400 тысяч рублей на замену фар BMW представительства Вологодской области в Москве
Виртуальный мастер-класс «Как петь и говорить без страха» пройдёт 26 марта в Вологде
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3734
0
26.03.2020 [БлогоVO]

Вологда предстаёт плохо убранным общественным сортиром

132
0
26.03.2020 [Обзор Прессы]

Самое главное из обращения Владимира Путина к гражданам

135
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика