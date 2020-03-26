В Вологде два человека погибли при пожаре в деревянном доме

В Вологде при пожаре в деревянном двухквартирном доме № 32 по улице Образцова погибли мужчина и женщина. Трагедия произошла в ночь с 25 на 26 марта.

Сигнал о возгорании поступил в 00.40, к моменту прибытия первого подразделения здание уже горело открытым пламенем. Пламя полностью уничтожило веранду, внутреннюю отделку комнаты, частично повредило кровлю, общая площадь пожара составила 56 квадратных метров.

Очевидцы рассказали, что пожар начался с квартиры, где жили 47-летний мужчина, 41-летняя женщина и их сын, по предварительным данным, ученик второго класса.

— Семья вела асоциальный образ жизни. Они употребляли постоянно спиртные напитки и курили. Соседняя квартира не эксплуатируется, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

На месте пожара были обнаружены тела, предположительно проживавших в квартире мужчины и женщины. В ту ночь ребенка дома не было, где он — пока не известно, местонахождение устанавливается.