Юные вологодские футболисты могут сыграть с сыном Криштиану Роналду

В Италии прошла жеребьёвка детского международного турнира «Термы Вентурины» среди команд с футболистами 2010 г. рождения. Состоится он или нет — пока не известно, но организаторы очень надеются, что к концу мая карантин по коронавирусу будет снят.

— Верят, что пандемия к концу мая отступит, и в футбольном клубе «Олимп» из Майского. Ведь группа им нынче попалась чрезвычайно интересная! Во-первых, как раз в «Ювентусе» постигает футбольную науку 10-летний Криштиану Роналду-младший. Во-вторых, наряду с «Юве» жребий выбрал в соперники Академию миланского «Интера», — сообщает группа Футбольный архив Вологодской области в соцсети.