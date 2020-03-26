Вологодская областная библиотека предоставляет читателям доступ к арт-порталу «Мировая художественная культура»

26.03.2020 [Культура]
Вологодская областная библиотека предоставляет читателям доступ к арт-порталу «Мировая художественная культура»

Вологодская областная научная библиотека предоставляет всем желающим бесплатный доступ к одному из крупнейших русскоязычных интернет-ресурсов, посвященных искусству – арт-порталу «Мировая художественная культура».

- Арт-портал «Мировая художественная культура» – это уникальная иллюстративно-образовательная платформа, которая сочетает тексты, написанные известными искусствоведами, и прекрасные иллюстрации. Ресурс будет интересен как специалистам, так и широкому кругу читателей, - сообщается на сайте библиотеки.

Фонды ресурса насчитывают более 70 000 изображений в высоком разрешении. Это репродукции картин великих живописцев, фотографии скульптур и самых известных памятников архитектуры, эскизы театральных декораций и многое другое.

- Для того, чтобы получить доступ к материалам арт-портала «Мировая художественная культура», сообщите номер вашего читательского билета на адрес электронной почты libraryvounb@yandex.ru, и вам пришлют пароль, - поясняет Ирина Саватеева, заведующая отделом автоматизации Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина.

Тэги: библиотека, искусство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине
В Вологодском районе сообщают о нарушениях карантина приехавшей из Турции соцработницей
Из-за коронавируса жители Вологодской области не могут вернуться домой из зарубежных поездок
Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?
На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки
Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке
В Вологде вычислили подозреваемого в поджоге здания «Единой России»
658 вернувшихся из-за границы вологжан обследовали на коронавирус
Неделю с 30 марта по 5 апреля в России объявили нерабочей из-за коронавируса
Губернатор Олег Кувшинников в эфире Первого канала рассказал, как в детстве пас коров
26.03.2020 [Общество]

В Вологодской области с 28 марта закрываются кинотеатры и развлекательные заведения

778
0
25.03.2020 [Общество]

Неделю с 30 марта по 5 апреля в России объявили нерабочей из-за коронавируса

3405
1
25.03.2020 [Политика]

Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

1010
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области экс-начальника колонии будут судить за присвоение 605 тысяч рублей
В Вологде два человека погибли при пожаре в деревянном доме
Юные вологодские футболисты могут сыграть с сыном Криштиану Роналду
Вологодская областная библиотека предоставляет читателям доступ к арт-порталу «Мировая художественная культура»
В Вологодской области с 28 марта закрываются кинотеатры и развлекательные заведения
Доходная часть бюджета Вологодской области на 2020 год увеличена на 2,8 млрд. рублей
Жители обеспокоены нарушением весового режима моста через реку Чагодощу в Устюженском районе
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3669
0
25.03.2020 [БлогоVO]

Я думаю, все знают, что я живу в Италии. Вы даже понятия не имеете, что вас ждет через несколько недель!

4679
0
25.03.2020 [Обзор Прессы]

Прерванный полёт

253
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика