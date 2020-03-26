Вологодская областная библиотека предоставляет читателям доступ к арт-порталу «Мировая художественная культура»

Вологодская областная научная библиотека предоставляет всем желающим бесплатный доступ к одному из крупнейших русскоязычных интернет-ресурсов, посвященных искусству – арт-порталу «Мировая художественная культура».

- Арт-портал «Мировая художественная культура» – это уникальная иллюстративно-образовательная платформа, которая сочетает тексты, написанные известными искусствоведами, и прекрасные иллюстрации. Ресурс будет интересен как специалистам, так и широкому кругу читателей, - сообщается на сайте библиотеки.

Фонды ресурса насчитывают более 70 000 изображений в высоком разрешении. Это репродукции картин великих живописцев, фотографии скульптур и самых известных памятников архитектуры, эскизы театральных декораций и многое другое.