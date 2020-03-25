Жители обеспокоены нарушением весового режима моста через реку Чагодощу в Устюженском районе

25.03.2020 [Общество]

Жители сообщили в редакцию NewsVo, что в Устюженском районе на мосту через реку Чагодощу большегрузы нарушают весовой режим. Сооружение находится на 223 километре трассы «Вологда-Новая Ладога».

— Стоят знаки ограничения в 20 тонн, тяжелее машины там не могут проезжать. Насколько я знаю, мост находится в таком состоянии, что не может пропускать больше. Однако едут машины по 60 тонн и более. Об этом все знают, но никто внимания не обращает. А трафик бешеный. Лесовозы везут по 60 тонн леса и более. Случись беда — трасса встанет, альтернативы, кроме Чагоды и Бабаева, нет, — рассказал NewsVo читатель Борис.

В областном управлении ГИБДД пояснили, что весовым контролем на трассе занимается собственник автодороги — ФКУ Упрдор «Холмогоры».

— Мы иногда проводим совместные мероприятия, но это их полномочия, — пояснили NewsVo в ГИБДД.

В Упрдор «Холмогоры» уточнили, что отвечают только за наличие и оснащение стационарных постов весового контроля - передвижных весов у них нет. На этом мосту, по словам специалистов, действует ограничение по полной массе транспортного средства — 20 тонн при движении в потоке, и ограничение до 60 тонн при проезде в одиночном порядке.

— Контролировать вес автотранспортного средства могут только сотрудники УГАДН (ред. — управление автодорожного надзора) с помощью специальных технических средств (контрольные весы), остановить транспортное средство могут сотрудники ГИБДД, — отмечают в пресс-службе. 

В УГАДН корреспонденту NewsVo пояснили, что на данной автодороге имеется их пункт весового контроля, контроль ведется с его помощью.

Скриншот ответа, поступившего в редакцию NewsVo

Ответственность за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение авто с определенным весом, предусмотрена частью 11 статьи 12.21.1 КоАП РФ. Это административный штраф в размере пяти тысяч рублей.

Тэги: река, мосты, весовой контроль

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