В Вологодской области снизят налоговую нагрузку на бизнес, работающий по патентной системе

25.03.2020 [Экономика]

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области 25 марта на сессии приняли законопроект о патентной системе налогообложения в регионе. Поправки призваны минимизировать потери предпринимателей при отмене с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход.

Сейчас ЕНВД применяют индивидуальные предприниматели, реализующие социально значимые товары и услуги. Как правило, речь идет о небольших розничных магазинах, ветеринарных клиниках, парикмахерских, небольших объектах общественно питания и иных бытовых услугах, оказываемых индивидуальными предпринимателями населению.

Вместе с тем патентная система отличается гибкостью и простотой, предпринимателям не требуется бухгалтерия, заполнение больших объемов документов, представление налоговой декларации. Можно выбрать определенный срок действия патента, что очень важно для сезонных работ.

«Согласно поправкам, размер потенциально возможного дохода устанавливается в зависимости от работы предпринимателя. Это делается для того, чтобы развивать бизнес в районах области. Также для видов бытовых услуг устанавливается единый размер минимального и максимального потенциального дохода. Так, для предпринимателей без наемных работников он составит 100 тысяч рублей, при наличии 15 работников – 475 тысяч. То есть шаг на одного работника 25 тысяч рублей, - рассказал председатель комитета ЗСО по бюджету и налогам Андрей Подволоцкий. - Кроме того, для отдельных видов деятельности размер потенциально возможного дохода будет определяться исходя из количества транспортных средств и площади торговой сети, объектов общественного питания или сдаваемого в аренду помещения. Это также направлено на снижение налоговой нагрузки на предпринимателей».

Новым законом вводится детальная дифференциация потенциального дохода налогообложения в зависимости от места деятельности налогоплательщика. Муниципальные образования разделены на восемь групп. В зависимости от того, к какой группе относится муниципалитет - городской округ, район или сельское поселение, - введены понижающие коэффициенты.

Начальник департамента финансов Валентина Артамонова отметила, что сейчас Вологодская область занимает 21 место по числу работающих по патентной системе предпринимателей. При этом большинство из них – порядка 80% - осуществляют свою деятельность в Вологде и Череповце. Таким образом, снижая размер потенциального дохода в зависимости от территории действия патента, областные власти планирует привлечь новых предпринимателей и легализовать бизнес в районах. Это должно повысить доходы местных бюджетов, поскольку данный вид налога полностью остается в бюджетах муниципальных районов и городских округов.

Принятый вологодскими парламентариями закон о патентной системе вступит в силу с 1 января 2021 года.

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области 

Тэги: налоги, ЗСО

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