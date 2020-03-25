Мошенника, похитившего у жителя Великого Устюга 25 тысяч рублей, приговорили к исправительным работам

25.03.2020 [Общество]

В Великом Устюге суд огласил приговор 30-летнему жителю Кемерово, признанному виновным в совершении мошенничества в отношении местного жителя. Подсудимый ранее привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Судом установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый разместил на сайте бесплатных объявлений заведомо ложное сообщение о продаже лодочного мотора за 25 тысяч рублей. 12 декабря на его объявление откликнулся житель Великого Устюга, желавший приобрести указанный мотор. В ходе переписки мошенник сообщил потерпевшему номер банковской карты для перевода денег за якобы приобретённый и отправленный товар.

«Потерпевший, будучи уверенным в выполнении подсудимым договорных обязательств, с помощью банкомата самообслуживания в этот же день перевел подсудимому 25 000 рублей. Подсудимый, не намереваясь выполнять договорные обязательства, похитил полученные деньги и распорядился ими по своему усмотрению», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мошенник полностью признал вину в совершении преступления. Дело слушалось в особом порядке. Решением суда ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% месячного заработка в доход государства. В счёт возмещения ущерба с него также взыскано 25 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: дистанционное мошенничество, приговоры

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине
Из-за коронавируса жители Вологодской области не могут вернуться домой из зарубежных поездок
Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?
На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки
В Вологде вычислили подозреваемого в поджоге здания «Единой России»
Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке
658 вернувшихся из-за границы вологжан обследовали на коронавирус
Губернатор Олег Кувшинников в эфире Первого канала рассказал, как в детстве пас коров
Светло, но небезопасно: фонари на улице Бурмагиных в Вологде установили с нарушениями?
Администрация Вологды купила смартфон Samsung Galaxy за 53 тысячи рублей
25.03.2020 [Общество]

В Вологодском районе сообщают о нарушениях карантина приехавшей из Турции соцработницей

1209
1
25.03.2020 [БлогоVO]

Обращение Путина к россиянам на фоне коронавируса

151
0
20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3518
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Доходная часть бюджета Вологодской области на 2020 год увеличена на 2,8 млрд. рублей
Жители обеспокоены нарушением весового режима моста через реку Чагодощу в Устюженском районе
В Вологодской области снизят налоговую нагрузку на бизнес, работающий по патентной системе
Неделю с 30 марта по 5 апреля в России объявили нерабочей из-за коронавируса
Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию
Мошенника, похитившего у жителя Великого Устюга 25 тысяч рублей, приговорили к исправительным работам
В Вологодской области закупят оборудование для помощи пациентам с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3518
0
25.03.2020 [БлогоVO]

Обращение Путина к россиянам на фоне коронавируса

151
0
25.03.2020 [Обзор Прессы]

Прерванный полёт

94
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика