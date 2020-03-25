Мошенника, похитившего у жителя Великого Устюга 25 тысяч рублей, приговорили к исправительным работам

В Великом Устюге суд огласил приговор 30-летнему жителю Кемерово, признанному виновным в совершении мошенничества в отношении местного жителя. Подсудимый ранее привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Судом установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый разместил на сайте бесплатных объявлений заведомо ложное сообщение о продаже лодочного мотора за 25 тысяч рублей. 12 декабря на его объявление откликнулся житель Великого Устюга, желавший приобрести указанный мотор. В ходе переписки мошенник сообщил потерпевшему номер банковской карты для перевода денег за якобы приобретённый и отправленный товар.

«Потерпевший, будучи уверенным в выполнении подсудимым договорных обязательств, с помощью банкомата самообслуживания в этот же день перевел подсудимому 25 000 рублей. Подсудимый, не намереваясь выполнять договорные обязательства, похитил полученные деньги и распорядился ими по своему усмотрению», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мошенник полностью признал вину в совершении преступления. Дело слушалось в особом порядке. Решением суда ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% месячного заработка в доход государства. В счёт возмещения ущерба с него также взыскано 25 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.