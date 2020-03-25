В Вологодской области закупят оборудование для помощи пациентам с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями

25.03.2020 [Общество]

Оборудование для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями закупят в Вологодской области. Новая техника поступит в Вологодскую областную клиническую больницу, Вологодскую областную клиническую больницу № 2 в Череповце, Вологодскую горбольницу № 1 и Вологодский областной онкологический диспансер.

По статистике наиболее распространенными причинами смертности по-прежнему остаются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. И Вологодская область здесь не исключение.

— В 2020 году запланировано дооснащение регионального сердечно-сосудистого центра Вологодской областной клинической больницы рентгеновским компьютерным томографом для выполнения исследований сердца и головного мозга, — сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Вологодской области. — Первичное сосудистое отделение Вологодской областной клинической больницы № 2 в Череповце будет оснащено ангиографическим комплексом с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях. Для первичного сосудистого отделения Вологодской городской больницы № 1 приобретут диагностический комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии.

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется поставка 49 единиц оборудования в Вологодский областной онкологический диспансер, в том числе ангиографический аппарат, специализированный мультиспиральный компьютерный томограф, передвижной рентгенологический комплекс C-дуга.

— В настоящее время ведутся подготовительные процедуры перед осуществлением закупки, — рассказала заместитель губернатора Лариса Каманина.

 

Тэги: здравоохранение

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