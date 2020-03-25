Остатки тампонажной смеси с запахом сероводорода в Белозерске выливают на поля

В Белозерске остатки тампонажной смеси, которая использовалась для ликвидации самоизлива скважины на улице Шукшина, сливают на сельскохозяйственные земли. Жижу с запахом сероводорода заметили 23 марта на землях бывшей «Агрофирмы Белозерск».

«Наша администрация начала вносить удобрения на земли сельскохозяйственного назначения бывшей „Агрофирмы Белозерск“. Вчера были свалены на поле очередные кучи. Лично мое мнение такое, что использовать земли с/х назначения нужно в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допускать загрязнение, порчу, уничтожение земель. Считаю, что органы местного самоуправления показывают плохой пример для местного населения в части организации несанкционированных свалок на территории Белозерского района», — написал в группе «On-line Белозерск» местный активист Анатолий Столяров.

За комментарием по поводу ситуации Newsvo обратился в местную администрацию, однако, человека, который мог бы прояснить ситуацию на месте не оказалось. Когда он будет, неизвестно.