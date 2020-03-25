Госархив Вологодской области открывает доступ к оцифрованным документам

25.03.2020 [Общество]

Новыми отсканированными фондами и документами пополнился Портал архивной службы Вологодской области. В первую очередь речь идёт о документах, используемых жителями для составления генеалогического древа. Для просмотра на удаленном доступе на портале размещены:

- ревизские сказки, находящиеся в фонде № 388 - Вологодская казенная палата. Все имеющиеся ревизии в описях 9, 10 и 1 оцифрованы.

- метрические книги церквей Вологодского уезда периода 1900-1918 гг. из фонда № 496 Вологодской духовной консистории. Также из описи № 19 этого фонда выложены исповедные ведомости церквей по уездам Вологодской губернии за 1825 г.: Вологодского (д. 280, 281), Грязовецкого (д. 350), Тотемского (Д. 503). По Вологодскому уезду теперь в доступе исповедные росписи за 1885 г. (д. 283, 284) и Вельского уезда за 1838 г. (д. 46).

- исповедные ведомости церквей Кадниковского уезда за 1825 г. (Ф. 496. Оп. 1. Д. 8397) ().

- документы описи № 1 фонда 1063 «Коллекция церквей Вологодской епархии» . Выложены дела с 1 по 700. Это исповедные ведомости, клировые ведомости, различные документы приходских храмов.

Кроме того, полностью отсняты и размещены на портале небольшие, но ранние фонды: Объединенный архивный фонд № 1271 "Крепостные конторы", Вологодская губерния (1719-1775), Объединенный архивный фонд № 1270 "Провинциальные канцелярии", Вологодская губерния - (1719-1780), № 1272 Ландратская канцелярия Важеской доли Архангелогородской губернии - (1715-1719), № 1273 Вологодская полицеймейстерская контора, город Вологда Вологодской губернии - (1733-1782).

Работа по оцифровке продолжается. Планируется в дальнейшем пополнять Портал метрическими книгами и исповедными ведомостями из фондов 496 и 1063.

Помимо этого, на Портале архивной службы Вологодской области открыт доступ к электронным образам архивных документов.

- По ряду технических причин доступ будет открыт не сразу и не ко всем сканированным фондам, - сообщается на сайте Государственного архива Вологодской области. - Работа в этом направлении будет проводиться поэтапно. 

На первом этапе открытия портала пользователи получают доступ к архивным фондам, которые полностью подготовлены для этого и уже отсняты целиком. Это фонд выдающегося историка, краеведа, архивиста. Ивана Николаевича Суворова (№ 883). Теперь в удаленном доступе содержащиеся в фонде описи имущества отдельных церквей и монастырей, материалы по истории Севера, историческое описание церквей по Вологодской губернии, заметки по истории Вологодского драмтеатра, различные рукописи периода 1585-1918 гг.

Второй фонд, открывшийся на портале - № 1260 Коллекция столбцов XV-XVII вв. Данная коллекция будет интересна прежде всего ученым, изучающим русскую историю периода XVI-XVII веков. Фонд содержит наиболее древние документы по истории края и представляет собой ценнейший источник для исследования экономики, социальных отношений, культуры и быта Севера России. В основном здесь материалы Вологодского Софийского архиерейского дома: грамоты, отписи об уплате разных денежных сборов, купчие, закладные, порядковые записи, заемные кабалы и многое другое. Основная часть документов до начала XVIII века написана скорописью, в некоторых источниках встречаются элементы полууставной графики.

Сообщается также, работа архивистов по открытию свободного доступа к документам будет продолжена.

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