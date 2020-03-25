Череповецкий подросток пытался на улице отобрать наушники у сверстника

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в вымогательстве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, 23 февраля 2020 года во дворе дома на улице Краснодонцев, подозреваемый подошёл к незнакомому сверстнику, ударил его кулаком по лицу и потребовал у подростка наушники. Когда потерпевший обратился к прохожим за помощью, подозреваемый скрылся с места происшествия.

Следствию предстоит установить все обстоятельства деяния. Расследование уголовного дела продолжается.