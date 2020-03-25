6,5 % всех преступлений в Вологодской области совершаются подростками

В 2019 году 6,5% всех преступлений в Вологодской области были совершены подростками. 86,4% из них — это преступления против собственности.

— Анализ участников краж показал, что значительная часть несовершеннолетних (220 или 61%) проживали в благополучных семьях. 84% подростков, совершивших кражи, являлись учащимися образовательных организаций, — сказал во время своего отчета перед депутатами ЗСО начальник областного УМВД Виктор Пестерев.

Известно также, что более 19% преступлений были совершены подростками во внеучебное время, с 12 до 18 часов.