Здание Свято-Духова мужского монастыря в Вологде передали в собственность церкви

25.03.2020 [Общество]

Помещения Свято-Духова мужского монастыря на улице Предтеченской в Вологде передали церкви, такая информация размещена на сайте администрации Вологды. 

5 марта на сайте администрации было опубликовано заявление религиозной организации «Архиерейское подворье Свято-Духов мужской монастырь г. Вологды Вологодской Епархии», в котором опубликована просьба о передаче в собственность архиерейского подворья нежилых помещений общей площадью 590,2 квадратных метра, находящиеся в Вологде на улице Предтеченской 58Г.

23 марта администрацией города Вологды было принято постановление о передаче в собственность подворья нежилых помещений на улице Предтеченской. До этого они были в безвозмездном пользовании подворья.

Ранее NewsVo сообщал, что в зданиях Свято-Духова монастыря, который расположен рядом со стадионом «Динамо» в Вологде, планируют возобновить богослужения. По данным сайта Вологодской митрополии, сейчас там ведутся ремонтные работы.

Монастырь, который находился в квадрате улиц Предтеческой, Герцена, Чехова и Ульяновой, был основан в начале XVII века святым Галактионом Вологодским. Первоначально именовался Галактионовой пустынью. До 1654 года все строения монастыря были деревянными. В 1654 году на средства, пожертвованные царем Алексеем Михайловичем, был выстроен каменный собор во имя Сошествия Святого Духа, и монастырь получил наименование Свято-Духов.

В 1918 году Свято-Духов монастырь был закрыт и передан военному ведомству. Сначала в монастыре располагался гараж 23-го автобронеотряда. К лету 1925 года на месте снесенного кладбища комиссары от спорта решили построить стадион «Динамо». Почти одновременно с вердиктом комиссии губисполком закрыл церковь Сошествия Святого Духа и часовню в Свято-Духовом монастыре.

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы снесли в конце 1930-х годов, а храм лишился пятиглавия и колокольни. В церкви и здании келий монастыря долгое время работали НКВД и КГБ СССР. В одном из зданий, построенном на месте стены монастыря, работает поликлиника ФСБ.

Ранее уцелевший корпус келий и перестроенный собор частично принадлежал вологодской полиции. В другой части здания работало муниципальное предприятие «Дорремстрой». На сайте митрополии отмечается, что в работе попечительского совета по восстановлению храма "активное участие" принимает начальник УМВД по Вологодской области Виктор Пестерев.

Тэги: РПЦ, церковь, монастыри

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