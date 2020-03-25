Житель Башкирии присвоил автомобиль череповчанки и уехал на родину

Череповецкие полицейские задержали подозреваемого в присвоении автомобиля 56-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Потерпевшая рассказала, что несколько лет назад познакомилась с 34-летним мужчиной, который приехал в Череповец из Республики Башкортостан. Он переехал к череповчанке и стал ездить на её машине ВАЗ-2110. Через некоторое время ему потребовалось вернуться на родину, и, пообещав вернуться, он уехал на автомобиле потерпевшей. В течение года мужчина не выходил на связь, и череповчанка обратилась в полицию. Ущерб она оценила в 50 тысяч рублей.

«Оперативники выяснили, что мужчина жив и здоров, а также работает вахтовым методом. И возвращаться в Череповец не собирается. Его задержали в поезде по пути в очередную командировку. Задержанный рассказал полицейским, что, вернувшись из предыдущей поездки, он обнаружил, что автомобиль череповчанки сломан. Без ведома хозяйки он сдал транспортное средство на разборку, выручив около 20 тысяч», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

По факту присвоения автомобиля возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.