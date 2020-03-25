Житель Башкирии присвоил автомобиль череповчанки и уехал на родину

25.03.2020 [Происшествия]

Череповецкие полицейские задержали подозреваемого в присвоении автомобиля 56-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Потерпевшая рассказала, что несколько лет назад познакомилась с 34-летним мужчиной, который приехал в Череповец из Республики Башкортостан. Он переехал к череповчанке и стал ездить на её машине ВАЗ-2110. Через некоторое время ему потребовалось вернуться на родину, и, пообещав вернуться, он уехал на автомобиле потерпевшей. В течение года мужчина не выходил на связь, и череповчанка обратилась в полицию. Ущерб она оценила в 50 тысяч рублей.

«Оперативники выяснили, что мужчина жив и здоров, а также работает вахтовым методом. И возвращаться в Череповец не собирается. Его задержали в поезде по пути в очередную командировку. Задержанный рассказал полицейским, что, вернувшись из предыдущей поездки, он обнаружил, что автомобиль череповчанки сломан. Без ведома хозяйки он сдал транспортное средство на разборку, выручив около 20 тысяч», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

По факту присвоения автомобиля возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Тэги: угон

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине
Из-за коронавируса жители Вологодской области не могут вернуться домой из зарубежных поездок
Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?
В Вологде вычислили подозреваемого в поджоге здания «Единой России»
На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки
Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке
658 вернувшихся из-за границы вологжан обследовали на коронавирус
В колонии №17 поселка Шексна осужденные будут шить медицинские маски
Губернатор Олег Кувшинников в эфире Первого канала рассказал, как в детстве пас коров
Светло, но небезопасно: фонари на улице Бурмагиных в Вологде установили с нарушениями?
23.03.2020 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят 246 тысяч рублей на рекламу поправок в Конституцию

1119
1
20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3414
1
19.03.2020 [Общество]

Светло, но небезопасно: фонари на улице Бурмагиных в Вологде установили с нарушениями?

2800
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Здание Свято-Духова мужского монастыря в Вологде передали в собственность церкви
Житель Башкирии присвоил автомобиль череповчанки и уехал на родину
Череповчанина подозревают в вымогательстве денег у коллеги по цеху
В Вологде кальянную оштрафовали на 250 тысяч рублей за незаконную торговлю алкоголем
В Череповце 10-летний мальчик провалился под лед и погиб
Сессия вологодского ЗСО пройдет в режиме ограниченного доступа из-за коронавируса
Пенсионный фонд в Вологде закупил 4800 медицинских масок
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3414
0
24.03.2020 [БлогоVO]

Мы посадили всю семью на карантин. Это не паника

603
0
22.03.2020 [Обзор Прессы]

Праздник русской тройки. Играй, гармонь любимая! Выпуск от 22.03.2020

961
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика