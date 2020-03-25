Череповчанина подозревают в вымогательстве денег у коллеги по цеху

В Череповце полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве в отношении 34-летнего сотрудника одного из городских предприятий, сообщает пресс-служба областного УМВД.

— Работники одного из предприятий Череповца обратились в полицию с сообщением о возможном совершении противоправных действий в отношении их 40-летнего коллеги. Полицейские выяснили, мужчина попал под влияние своего 34-летнего знакомого, с которым работал в одном цехе. Череповчанин брал в долг деньги у потерпевшего. С каждым разом суммы увеличивались, а к просьбам прибавились угрозы, — говорится в сообщении.

Взятые в долг деньги череповчанин не возвращал. При этом мужчина, терпящий притеснения, стал занимать наличные у своих коллег. Причины, по которым череповчанин передавал деньги, сейчас устанавливают полицейские. Известно, что за несколько потерпевший лишился около 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное в крупном размере).