Череповчанина подозревают в вымогательстве денег у коллеги по цеху

25.03.2020 [Происшествия]

В Череповце полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве в отношении 34-летнего сотрудника одного из городских предприятий, сообщает пресс-служба областного УМВД.

— Работники одного из предприятий Череповца обратились в полицию с сообщением о возможном совершении противоправных действий в отношении их 40-летнего коллеги. Полицейские выяснили, мужчина попал под влияние своего 34-летнего знакомого, с которым работал в одном цехе. Череповчанин брал в долг деньги у потерпевшего. С каждым разом суммы увеличивались, а к просьбам прибавились угрозы, — говорится в сообщении.

Взятые в долг деньги череповчанин не возвращал. При этом мужчина, терпящий притеснения, стал занимать наличные у своих коллег. Причины, по которым череповчанин передавал деньги, сейчас устанавливают полицейские. Известно, что за несколько потерпевший лишился около 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное в крупном размере). 

Тэги: вымогательство, угрозы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине
Из-за коронавируса жители Вологодской области не могут вернуться домой из зарубежных поездок
Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?
В Вологде вычислили подозреваемого в поджоге здания «Единой России»
На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки
Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке
658 вернувшихся из-за границы вологжан обследовали на коронавирус
В колонии №17 поселка Шексна осужденные будут шить медицинские маски
Губернатор Олег Кувшинников в эфире Первого канала рассказал, как в детстве пас коров
Светло, но небезопасно: фонари на улице Бурмагиных в Вологде установили с нарушениями?
23.03.2020 [Общество]

На подарки вологодским первоклассникам от имени губернатора в этом году потратят 11 млн рублей

1038
0
18.03.2020 [Общество]

Жизнь на свалке: о реализации мусорной реформы в отдельно взятом череповецком поселке

2556
0
22.03.2020 [БлогоVO]

На тротуаре у здания ВГТРК по адресу Предтеченской 32 «странные» люди построили странную конструкцию

1907
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Здание Свято-Духова мужского монастыря в Вологде передали в собственность церкви
Житель Башкирии присвоил автомобиль череповчанки и уехал на родину
Череповчанина подозревают в вымогательстве денег у коллеги по цеху
В Вологде кальянную оштрафовали на 250 тысяч рублей за незаконную торговлю алкоголем
В Череповце 10-летний мальчик провалился под лед и погиб
Сессия вологодского ЗСО пройдет в режиме ограниченного доступа из-за коронавируса
Пенсионный фонд в Вологде закупил 4800 медицинских масок
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3414
0
24.03.2020 [БлогоVO]

Мы посадили всю семью на карантин. Это не паника

602
0
22.03.2020 [Обзор Прессы]

Праздник русской тройки. Играй, гармонь любимая! Выпуск от 22.03.2020

961
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика