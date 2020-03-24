Из-за коронавируса в России приостановили медосмотры и плановую вакцинацию

Всероссийская диспансеризация населения временно приостановлена в связи с мероприятиями по борьбе с распространением коронавируса в стране. Такое распоряжение правительства было опубликовано на портале правовой информации.
«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) <…> временно приостановить проведение <…> всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации», — говорится в документе.
Кроме диспансеризации, приостановлена также плановая вакцинация детей и взрослых. Минздрав рекомендует учреждениям здравоохранения перенести сроки оказания любой медицинской помощи в плановой форме. Об этом говорится в приказе ведомства от 19 марта 2020 г. № 198н.
При этом педиатр Евгений Комаровский говорит, что можно продолжать делать плановые прививки детям во время пандемии коронавируса, соблюдая определенные условия.
— Главное, имеете ли вы возможность попасть в кабинет врача вашего за прививкой, не перецеловав полполиклиники и не проконтактировав в коридоре с кучей сопливых больных. Если есть такая возможность, конечно же, делать. Если нет, надо выяснять, почему это происходит. И коронавирус тут ни при чем, — цитирует доктора pravmir.ru.