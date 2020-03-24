Из-за коронавируса в России приостановили медосмотры и плановую вакцинацию

24.03.2020 [Общество]

Всероссийская диспансеризация населения временно приостановлена в связи с мероприятиями по борьбе с распространением коронавируса в стране. Такое распоряжение правительства было опубликовано на портале правовой информации.

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) <…> временно приостановить проведение <…> всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме диспансеризации, приостановлена также плановая вакцинация детей и взрослых. Минздрав рекомендует учреждениям здравоохранения перенести сроки оказания любой медицинской помощи в плановой форме. Об этом говорится в приказе ведомства от 19 марта 2020 г. № 198н. 

При этом педиатр Евгений Комаровский говорит, что можно продолжать делать плановые прививки детям во время пандемии коронавируса, соблюдая определенные условия.

— Главное, имеете ли вы возможность попасть в кабинет врача вашего за прививкой, не перецеловав полполиклиники и не проконтактировав в коридоре с кучей сопливых больных. Если есть такая возможность, конечно же, делать. Если нет, надо выяснять, почему это происходит. И коронавирус тут ни при чем, — цитирует доктора pravmir.ru.

Тэги: медосмотр

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине
В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор и шить маски
«Вернулись из-за границы? Не нужно прятаться!»: на вопросы о коронавирусе отвечает департамент здравоохранения Вологодской области
Из-за коронавируса жители Вологодской области не могут вернуться домой из зарубежных поездок
Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?
В Вологде вычислили подозреваемого в поджоге здания «Единой России»
На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки
В Вологодской области школьников отправили на каникулы с 18 марта
Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке
658 вернувшихся из-за границы вологжан обследовали на коронавирус
23.03.2020 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят 246 тысяч рублей на рекламу поправок в Конституцию

918
1
20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3188
1
19.03.2020 [Общество]

Светло, но небезопасно: фонари на улице Бурмагиных в Вологде установили с нарушениями?

2640
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В администрации Вологды передумали покупать смартфон за 53 000 рублей
Из-за коронавируса в России приостановили медосмотры и плановую вакцинацию
В Череповце 33-летнего сборщика мебели подозревают в убийстве пенсионерки
Двух вологодских школьников наградили премией «Горячее сердце» за спасение утопающих
В Вытегорском районе планируют катать туристов на шхуне «Онежская жемчужина»
В Череповецком районе двое рыбаков провалились под лед и погибли
Фестиваль кружева «Vita Lace» в Вологде перенесли на 2021 год
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3188
0
24.03.2020 [БлогоVO]

Прививки от кори в Вологде нет

131
0
22.03.2020 [Обзор Прессы]

Праздник русской тройки. Играй, гармонь любимая! Выпуск от 22.03.2020

796
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика