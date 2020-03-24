В Череповце 33-летнего сборщика мебели подозревают в убийстве пенсионерки

24.03.2020 [Происшествия]

В Череповце следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 62-летней местной жительницы. Тело женщины с ранами на голове в ее квартире на улице Любецкой 22 марта обнаружили родственники. На месте происшествия были найдены улики, указывающие на 33-летнего череповчанина, который посещал квартиру потерпевшей для сборки мебели. По подозрению в убийстве пенсионерки мужчина был задержан.

«По предварительным данным, 19.03.2020 мужчина пришел к пенсионерке домой, где учинил ссору из-за претензий к качеству сборки мебели. В ходе нее он нанес женщине удары по голове, причинив ранения, от которых та скончалась на месте происшествия», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Проверяется информация от родственников о пропаже различных вещей из квартиры погибшей. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: мебель, убийство

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