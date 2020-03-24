В Вытегорском районе планируют катать туристов на шхуне «Онежская жемчужина»

Шхуну «Онежская жемчужина», созданную в лагере «Корабелы Прионежья», планируют использовать для организации отдыха туристов в Вытегорском районе. С такой идеей выступили студенты института культуры и туризма ВоГУ Дмитрий Михайлов, Анастасия Астрова, Анна Кузнецова, Аристарх Солдатов, а также студент института управления, экономики и юриспруденции ВоГУ Павел Летунов.

«Изначально мы планировали работать над другим проектом, также связанным с развитием туризма в Вытегре. Но после долгих обсуждений с нашим научным руководителем Николаем Николаевичем Шохиным мы приняли решение, что шхуна идеально подходит в качестве объекта аллокационных инноваций в кластере туризма и гостеприимства», – рассказал один из участников междисциплинарного проекта Дмитрий Михайлов.

Предполагается, что шхуну будут использовать для непродолжительных водных прогулок по Онежскому озеру. Гостей можно забирать от местных гостиниц. Кроме того,возможна организация водных прогулок по вытегорским озерам с остановкой у места базирования подводной лодки Б-440.

Пресс-служба вуза сообщает, что на презентации студенческого проекта присутствовала консультант управления развития туризма и музейной деятельности департамента культуры и туризма Вологодской области Наталья Волынцева, отметив готовность ведомства оказать информационную поддержку и продвижение идеи.

Шхуна вмещает 15 человек с учетом команды, имеет фальшборта, леера и надувной плот, рассчитанный на 20 человек. На его борту возможно приготовление пищи, есть газовая горелка и холодильник, а также речная и морская радиостанция, навигатор и ходовые огни.