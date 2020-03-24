Жителя Никольского района осудили за убийство жены благодаря показаниям его соседа по СИЗО

24.03.2020 [Происшествия]

Показания скрытого свидетеля помогли суду вынести приговор жителю Никольского района, обвиняемому в убийстве жены.

Судом установлено, что в ночь с 17 на 18 июля 2019 года в деревне Займище между пьяным 50-летним обвиняемым и его супругой произошла ссора, в ходе которой мужчина не менее десяти раз ударил потерпевшую самодельным ножом. Кроме того, он избил жену неустановленным тупым предметом. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия подсудимый полностью признал вину, но позднее заявил о своей невиновности и о том, что к преступлению причастны посторонние лица. В суде он пояснил, что не убивал жену и просил вынести оправдательный приговор. 

В ходе рассмотрения дела суд допросил скрытого свидетеля (другие участники процесса его не видели), который летом 2019 года находился с обвиняемым в следственном изоляторе.

«При общении тот ему рассказал, что 17 июля 2019 года супруги вдвоем дома употребляли спиртные напитки, уснули. Ночью у жены зазвонил мобильный телефон, из-за чего он разозлился, бросил телефон в стену, между супругами произошла ссора. Подсудимый взял нож, выбежал за женой на крыльцо, после чего помнит только, что резал как бы теленка. Затем он ушел спать. Утром на крыльце обнаружил свою жену в крови, обнаженную и с ножом в груди. Достал нож, бросил его в раковину, побежал к соседям звонить в полицию», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Вина подсудимого была также подтверждена заключением экспертиз, которые показали, что на месте происшествия следов иных лиц, кроме супругов, не было обнаружено.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: свидетели, убийство

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