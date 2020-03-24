В Череповце задержали мастера-ремонтника, который обманывал своих клиентов

31-летний житель Череповца задержан по подозрению в мошенничестве. Мужчина брал с клиентов предоплату за ремонтные работы, однако свои обязательства не исполнял.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу, житель города размещал в соцсетях свои объявления о производстве ремонтных работ.

— От клиентов череповчанин получал предоплату, после чего оговоренную работу не выполнял совсем или производил в неполном объеме. Полицейские установили причастность задержанного к совершению 13 подобных фактов, — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Всех, кто пострадал от действий мужчины, просят обратиться в ближайший отдел полиции, либо позвонить по телефонам в Череповце: 8(8202) 67-10-03 или 02.