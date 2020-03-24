Расходы бюджета Вологодской области на 2020 год сократят на 1,5 млрд рублей

24.03.2020 [Экономика]

В правительстве Вологодской области решили пересмотреть внесенные в бюджет региона поправки и сократить расходы на 1,9 млрд. рублей, в том числе на 2020 год — на 1,5 млрд. рублей. При этом реализация всех социальных программ, как отмечают власти, продолжится.

— По словам заместителя губернатора, начальника департамента финансов Валентины Артамоновой, сегодня складывается непростая ситуация на мировых энергетических, фондовых и валютных рынках. Эксперты прогнозируют начало восстановления мировой экономики не ранее второго полугодия  2020 года, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, Министерство финансов ожидает уменьшение в 2020 году доходов федерального бюджета на 3 трлн. рублей. При этом последствия от эпидемии коронавируса, по оценкам Минфина, будут для российской экономики значительнее, чем от снижения цен на нефть.

В пресс-релизе областного правительства отмечается, что поправками в бюджет сохраняются первоочередные поручения главы региона, данные в ходе визитов и градостроительных советов в муниципальных образованиях области, а также «все социально значимые обязательства».

— Временно приостанавливается финансирование выполнения работ на непервоочередных объектах и объектах невысокой степени готовности, — сообщается в релизе.

С учетом корректировки поправок в 2020 году доходная часть областного бюджета составит 84,8 млрд. рублей, расходная - 94,6 млрд. рублей. Расходные статьи будут скорректированы по итогам оценки доходов в первом полугодии.

Тэги: расходы, бюджет

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