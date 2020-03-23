Ледоход на Сухоне в районе Великого Устюга ожидают в конце марта

Ледоход на реке Сухона в Великоустюгском районе начнется в конце марта. Такие прогнозы были озвучены на оперативном совещании в региональном правительстве.

«Условия замерзания нижнего течения рек Сухоны и Малой Северной Двины дают основание ожидать прохождения ледохода с формированием весенних заторов льда и подъемом уровня воды до неблагоприятных отметок, - доложил губернатору заместитель председателя Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области Дмитрий Чернышев. - Согласно прогноза Росгидромета, начало ледохода на реке Сухона ниже Тотьмы прогнозируется с 31 марта по 3 апреля, на реке Юг – со 2 по 5 апреля».

На прошлой неделе оказалось ограничено транспортное сообщение с населенным пунктом Коромыслово Великоустюгского района - вода переливала дорожное полотно. Жители населенного пункта обеспечены продуктами питания и медикаментами. Трех малоподвижных жителей эвакуировали в районную ЦРБ под наблюдение врачей.

Сейчас на Сухону происходит активное размывание хвостовой части ледового скопления. На реке Малая Северная Двина в ледяном покрове образуются трещины - как вдоль русла, так и поперек его. Сохраняется вероятность подвижек льда на участках Полдарса - Порог и Каликино-Климово, а также самостоятельные местные подвижки ниже по течению.

Из-за пришедшего в регион похолодания рост уровней на реках прекратился - на территории Вологодской области нет подтопленных населенных пунктов.

Ранее NewsVo сообщал, что с 20 марта в Великоустюгском районе на затороопасных участках рек начались взрывные работы. Для их проведения был создан необходимый запас взрывчатых веществ в размере 8 тонн.